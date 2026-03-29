Bei den Rhein-Neckar Löwen soll man laut eines Berichtes mit Sportchef Uwe Gensheimer nicht zufrieden sein. Seltsam. Der Versuch einer Einordnung.

Auch am Samstag äußerte sich Uwe Gensheimer nicht zu den Gerüchten und möglichen Spannungen. Der 39-Jährige war (dem Vernehmen nach) krank und konnte den 41:27-Sieg gegen die HSG Wetzlar nicht vor Ort miterleben. Das Thema an dem Abend war Haukur Thrastarson, der auftrumpfte, 15 Tore warf.

Haukur Thrastarson. Auch so ein Mann von Uwe Gensheimer. Die Löwen sollen einem „Sport Bild“-Bericht zufolge intern mit Gensheimers Arbeit nicht voll zufrieden sein, Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert und auch Trainer Maik Machulla werde sogar ein eher gespanntes Verhältnis zum Sportchef nachgesagt. Die Gerüchte gehen bereits so weit, dass sich die Wege von Gensheimer und den Löwen im Sommer trennen könnten. Bachert beschied, Gerüchte nicht kommentieren zu wollen, eine Anfrage beantwortete Pressesprecherin Isabel Hofmann so: „Tatsächlich äußern wir uns nicht zu den Gerüchten.“

Machulla nimmt Stellung

Aber warum nicht? Warum so defensiv? Immerhin nahm Trainer Machulla im Pressetalk vor dem Spiel gegen Wetzlar Stellung. „Wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir uns natürlich viele Gedanken gemacht, als die Berichterstattung aufkam. Wir haben auch überlegt, wie wir damit umgehen. Ich kann euch sagen, dass das Verhältnis zwischen Uwe und mir gut ist“, erklärte Machulla, den Uwe Gensheimer ja als Nachfolger von Sebastian Hinze verpflichtete. „Wir haben ein Verhältnis, das von viel Respekt geprägt ist, aber auch von einer hohen Erwartungshaltung. Und wir natürlich in der Konstellation Themen haben, bei denen wir nicht einer Meinung sein können, uns streiten, etwas, was ich in dem Verein etabliert habe, als ich gekommen bin.“

Machulla wolle diese Streitkultur auch in der Mannschaft sehen, gerne jeden Tag. „Das fordern wir auch ein. Wir sind nicht immer einer Meinung, gehen aber geschlossen nach draußen. Das ist so. Wir werden in diesen Gesprächen nicht immer eine Lösung haben, von der wir sagen, wir sind alle 100 Prozent überzeugt“, erläuterte der 49-Jährige. Er räumte ein, dass es auch mal hitzig zugeht. Aber es gehe um eine gemeinsame Lösung bei der Weiterentwicklung der Mannschaft. „Das haben wir in der Vergangenheit sehr gut geschafft.“ Aber: Er sei nur Angestellter des Vereins und es liege nicht an ihm, Machulla, Dinge zu bewerten und zu entscheiden.

Gensheimers Herkulesaufgabe

Ein gutes Verhältnis? Kein sehr gutes? Kein exzellentes? Kein Lob für den Sportchef? Dabei hat Uwe Gensheimer doch eine Herkulesaufgabe gestemmt. Nach der Saison gab es eine große Zäsur, Gensheimer holte (zusammen) mit Maik Machulla acht neue Spieler, es galt den Abgang von Juri Knorr zu verdauen. Gensheimer leistete großartige Arbeit. Haukur Thrastarson ist der beste Vorlagengeber der Liga, mit Edwin Aspenbäck reift ein klasse Halbrechter heran. Dani Baijens aus Paris loszueisen, war beachtlich. Der Neueinsteiger hat immer Antworten, fand in Marius Steinhauser einen Nachfolger für Freund Patrick Groetzki und präsentierte mit Aron Seesing den Kreisläufer der Zukunft. Fakt ist aber auch, dass die Löwen als Tabellensiebter wohl ihr Ziel, nächste Saison international zu spielen, verfehlen werden.

Das Gesicht der Löwen

Die Diskussion hat Sprengkraft, denn Uwe Gensheimer ist das Gesicht der Löwen, er spielte von 2003 bis 2016 und von 2019 bis 2024 für den Klub. Der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft musste wegen einer Knieverletzung seine große Karriere beenden. Die Löwen ohne die Galionsfigur Gensheimer sind eigentlich nicht denkbar. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte der frühere Linksaußen zu Jahresbeginn auf seinen neuen Job angesprochen: „Nein, das ist ja auch alles andere als leicht. Aber ich probiere, so wie ich es als Spieler gemacht habe, bestmöglich mit der Aufgabe umzugehen. Es ist eine ganz neue Rolle mit vielen neuen Arbeitsbereichen. Und ich habe auch Mentoren innerhalb des Vereins. Beurteilen, ob ich die neue Aufgabe gut ausführe, müssen andere.“