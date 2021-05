Frühestens am 9. Mai könnten die Bundesliga und die Zweite Liga wieder starten – ohne Zuschauer im Stadion. Ohne diese Spiele, so der Tenor der Klubs, wäre die Corona-Krise existenzgefährdend. Aber stimmen die im Raum stehenden Zahlen überhaupt? Und ist die Extrawurst für den Fußball gerechtfertigt? RHEINPFALZ-Redakteure diskutieren.

Pro (Udo Schöpfer)

Ich habe mir in der ARD das WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien am Samstag vor zwei Wochen angeschaut (was für ein tolles Spiel), und ich habe mir das WM-Viertelfinale von 2006 zwischen Deutschland und Argentinien betrachtet (was für ein großartiger Kopfball von Miroslav Klose zum 1:1). Doch genug der argentinischen Konserven nun. Es muss weitergehen.

Kein wahrer Fußball-Fan wird „Hurra“ rufen, wenn denn ab 9. Mai Geisterspiele auf dem Programm stehen. Nur noch einmal zur Erinnerung: Geisterspiele waren einst ein Instrument, um Klubs zu bestrafen, wenn sich beispielsweise Fans krass daneben benommen haben. Jetzt aber helfen sie.

An den Zahlen wird schon etwas dran sein: Bei den deutschen Fußball-Bundesligen geht es in der restlichen Saison um bis zu 750 Millionen Euro. Mehr als 60.000 Arbeitsplätze hängen laut DFL am Fußball. Ohne die Fortsetzung der Spielzeit mit Partien ohne Publikum drohen zwischen Hamburg und München etliche Insolvenzen. Diese gilt es zu vermeiden. Und in einem zweiten Schritt kann man dann überlegen, was in den vergangenen Jahren alles schief gelaufen ist, warum der Profi-Fußball so überdrehte. Jetzt gilt es zunächst, den großen wirtschaftlichen Schaden abzuwenden.

Natürlich birgt der ungewöhnliche Neustart Gefahren, dann nämlich, wenn sich Fans vor den Stadien versammeln oder ein Spieler tatsächlich an dem Virus erkrankt. Aber Stand jetzt muss man es einfach probieren.

Die Rückkehr zum Bundesliga-Fußball wäre ein Signal. Es wäre ein Schritt Richtung Normalität. Es wäre ein Schritt, um die Stimmung aufzuhellen. Mehr Licht. Der Fußball ist nicht systemrelevant, aber der Fußball hat eine gesellschaftliche Bedeutung. Sportliebhaber können wieder in kleinen Gruppen – mit dem gebotenen Abstand – Spiele zusammen anschauen. Sie können diskutieren. Und womöglich lernen auch andere Sportarten von den Profi-Fußballern. Sie wollen ihren Beruf ausüben, das geht nur, wenn sie auch spielen.

Contra (Michael Wilkening)

Ich habe mir die Geisterspiele Paris gegen Dortmund und Gladbach gegen Köln angeschaut. Das hatte mit Fußball, wie ich ihn liebe, nichts zu tun. Ich brauche keine Zugabe, dann lieber weiterhin die spektakulärsten Spiele aus der Konserve zur Sportschau-Zeit.

Leider zeigt sich durch die Corona-Pandemie, wie sehr der Profi-Fußball um sich selbst kreist. Die Beteiligten haben sich vom Rest der Gesellschaft abgekoppelt, ansonsten hätten sie erkannt, dass mit etwas Solidarität und Augenmaß ein Saisonabbruch auch finanziell verkraftbar wäre.

Ich verstehe, dass die Bundesligen den Spielbetrieb möglichst schnell wieder aufnehmen wollen, schließlich ist das Geschäftsmodell, gegeneinander anzutreten. Alle Branchen wollen den Shutdown beenden, alle haben ähnliche Sorgen – und alle müssen sich auf dem Weg zurück zur Normalität an Hygiene- und Abstandsregeln halten. Nur der Fußball nimmt für sich eine Sonderrolle in Anspruch.

Es ist absurd, dass die Geisterspiele aus finanzieller Sicht alternativlos sind. Viele Gastronomen haben große Probleme und dürfen ihre Lokale deshalb trotzdem nicht öffnen. Außerdem: Die TV-Partner haben die Zahlung einer noch ausstehenden Summe von 270 bis 280 Millionen Euro zugesagt. Das hilft den Klubs. Die Dauerkartenbesitzer verlangen kein Geld zurück, die Sponsoren werden es nur vereinzelt tun. Die kommunizierte Summe von 750 Millionen Euro, die auf dem Spiel stehen soll, ist nur ein Schreckgespenst. Zudem fallen in den Bundesligen vorsichtig kalkuliert monatlich etwa 140 Millionen Gehaltszahlungen an. Mal angenommen, alle Spieler verzichten auf 50 Prozent ihrer Löhne für die Monate April, Mai und Juni ...

Die Not ist nicht so groß, wenn die verzichten, denen es wirtschaftlich besser geht. Bitte nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, eine Neiddebatte zu führen. Es wäre einfach schön, wenn sich die Fußballer ihrer Verantwortung bewusst würden.

Das wäre ein guter Weg, Geisterspiele sind es nicht.