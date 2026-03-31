Nach dem 4:0-Heimsieg gegen den FK Pirmasens II bleibt Zeiskam dem leicht enteilten Ligaprimus der Fußball-Verbandsliga auf den Fersen.

Trainer Jannick Immel ist jetzt in der dritten Saison beim TB Jahn, er rekapituliert die Entwicklung. „Im ersten Jahr gab es noch keine Gedanken an einen Aufstieg. Es ging mir nur um eine neue Spielidee, nicht unbedingt um den ersten oder zweiten Tabellenplatz“, sagt er. Das hat auch gut geklappt, am Schluss waren die Zeiskamer Vierter, nahe an den Aufsteigern Herxheim und Idar-Oberstein dran. „Da war wirklich schon mehr drin“, meint der Trainer rückblickend.

Im zweiten Jahr gab es viel Fluktuation in der Mannschaft. Nach einer sehr guten Rückrunde wurde Zeiskam wieder Vierter. „Wir waren die zweit- oder gar die beste Rückrundenmannschaft“, betont Immel.

Für diese Saison haben die Zeiskamer alle Spieler, die sie wollten, behalten. Immel: „Bisher spielen wir eine solide Runde. Wir haben momentan auch auswärts einen sehr guten Lauf, haben 2026 inklusive der Vorbereitungsspiele noch keins verloren. Wir wollen in diesem Flow bleiben.“ Und dann (Samstag, 18. April) steht zu Hause das Topspiel gegen den Tabellenführer TuS Mechtersheim an.

Mit einem ausgetragenen Spiel weniger hat der Ligaprimus derzeit vier Punkte Vorsprung.

Team bleibt größtenteils zusammen

Aber Zeiskam plant auch schon für die kommende Saison. Der Großteil der Stammbelegschaft bleibt. Allerdings bedauert Immel den Abgang von Robert Cenusa nach Mechtersheim, von Marvin Benefo nach Oberacker in die Oberliga Baden-Württemberg und von Nico Kruppenbacher, der aus beruflichen Gründen in die zweite Mannschaft wechselt. „Wir haben zwei jüngere Spieler im Auge. Aber entscheidend wird für die Verpflichtungen sein, in welcher Liga wir nächste Saison spielen“, weiß Immel: „Wir haben diese Saison den Aufstieg zum Ziel gesetzt. Von der Qualität her sind wir in der Lage, in der Oberliga die Klasse zu halten. Doch wir wollen noch zwei, drei gute Spieler zu unseren Stammspielern holen.“

Die Resthoffnung lebt

Teammanager Patrick Pfaff sieht, dass im dritten Jahr unter Trainer Immel die Akteure seinen gewünschten Fußball jetzt auch spielen. „Die Runde ist perfekt, zwei Unentschieden gegen Marienborn waren unnötig. Dann wären wir näher an Mechtersheim dran“, weiß Pfaff: „Diese Mannschaft steht verdient oben. Aber solange es rechnerisch möglich ist, können wir daran glauben, dass wir noch drankommen.“ Mechtersheims Spielleiter Heiko Magin ist sein Vater. Pfaff selbst ist seit fünf Jahren in Zeiskam tätig, allerdings wird er nach dieser Saison als Trainer zum TSV Wiesental in die badische Bezirksliga wechseln.

„Wir werden den großen Kader verkleinern und den Fokus auf jüngere Spieler richten“, sagt Vorstandsvorsitzender Frank Herzog: Mit Jannis Fetzner und Marcel Meinzer habe der TB Jahn zuletzt zwei sehr erfahrene, gute Spieler verpflichtet. „Es ist aktuell auch schwierig , Spieler zu bekommen – mit der Frage: Wie weit können wir gehen? Was können wir uns leisten?“, sagt Herzog und findet: „Wir haben eine sehr gute Entwicklung genommen – trotz der vielen Verletzten. Den Druck auf Mechtersheim wollen wir natürlich so lange wie möglich aufrecht erhalten.“