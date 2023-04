Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Vorfreude ist groß. Im Mai 2022 finden in Brasilien die Deaflympics statt. Die Handball-Nationalmannschaft der Gehörlosen will wieder mit von der Partie sein und möglichst auch um die Medaillen spielen. Auf dem Weg dorthin hat sie Station beim THW Kiel gemacht. Da geriet der aus Pfalz stammende Trainerstab ins Schwärmen.

Nach zwei Lehrgängen in diesem Jahr in der Pfalzhalle in Haßloch wandelten die Gehörlosen-Handballer also auf den Spuren des deutschen Rekordmeisters. Denn der Branchenprimus ließ