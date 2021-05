Beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hapert es an Mut und Präzision im Offensivspiel. So sind die Roten Teufel auch nach acht Spieltagen noch ohne Sieg. Die Lauterer hängen auf dem vorletzten Platz fest. Ein FCK-Profi formuliert eine Idee, wie es mit den drei Punkten klappen könnte.

Eine Schrecksekunde gab es am Donnerstagvormittag im Training für Hikmet Ciftci zu überstehen. „Ich bin umgeknickt, aber es ist nichts Wildes“, sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Vorsorglich hatte der 22-Jährige einen dicken Eisbeutel an seinen rechten Knöchel gebunden.

Ciftci kommt gerade erst aus einer Zwangspause, wegen einer sehr lästigen Muskelverhärtung im hinteren rechten Oberschenkel verpasste der 1,76 Meter große Mittelfeldmann in der zweiten Oktoberhälfte drei Punktspiele. Sein Comeback gab er am Montag beim 0:0 gegen Rostock. Und stand dabei gleich in der Startelf, zum ersten Mal unter Saibene. Trotz der Knöchelblessur ist Ciftci zuversichtlich, was seinen Einsatz in der Partie der Lauterer an diesem Samstag (14 Uhr) beim FSV Zwickau angeht. Der Mittelfeldspieler und seine Kollegen haben in den vergangenen Tagen weiter daran gearbeitet, dass die Mannschaft torgefährlicher wird. Die Roten Teufel, Tabellenvorletzter, haben nach acht Spieltagen erst fünf Zähler auf dem Konto, erst sechs Treffer erzielt und sind noch ohne Sieg. „Dass so etwas die Jungs beschäftigt, ist, glaube ich, normal“, sagte Saibene. Er versuche dies so wenig wie möglich zum Thema zu machen.

Mit drei Punkten nach Hause

Ciftci will alles daransetzen, den Bann zu brechen. „Ich glaube“, sagte der 22-Jährige, „dass es am Samstag jetzt der Fall sein wird, dass wir mit drei Punkten wieder nach Hause fahren.“ Bei Saibenes Debüt erzielte Ciftci, kurz zuvor eingewechselt, das punktbringende 2:2 der Lauterer in der Nachspielzeit beim SV Wehen Wiesbaden. „Ich war happy, die Mannschaft war happy, das war ein schöner Moment für mich“, sagt Ciftci rückblickend.

Mit ihm hat sich die ganze Familie gefreut. Sein Vater und seine Mutter stammen aus der Türkei, sind dann nach Deutschland ausgewandert. Ciftci ist in Neuss geboren, wo seine Eltern und sein Bruder noch wohnen. Eine seiner Schwestern lebt nicht weit entfernt in Leverkusen. Die andere hat es nach Istanbul verschlagen. Nicht einfach, sich dann persönlich zu sehen, gerade in diesen Zeiten.

„Wir müssen geduldig bleiben“

Zunächst geht es für den tief im Westen geborenen Deutsch-Türken mal wieder in den Osten der Republik. Am Samstag wartet die Partie in Zwickau. Die Gegend und die Spielweise kennt Ciftci vor allem aus seiner Zeit beim FC Erzgebirge Aue, von dem er im Januar dieses Jahres zum FCK gewechselt ist. „Jeder weiß, wie man bei Spielen im Osten auftreten muss. Es kommt sehr darauf an, richtig in die Zweikämpfe reinzugehen“, betonte der 22-Jährige. „Und wir müssen geduldig bleiben. Es bringt ja nichts, blind drauf loszugehen und sich dann einen Konter einzufangen.“ So sieht Ciftci trotz seiner Blessur am Knöchel der Reise zum Geisterspiel nach Zwickau positiv entgegen.