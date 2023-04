Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Da war nichts zu holen für Bundesligist Eulen Ludwigshafen. Beim Tabellendritten SC Magdeburg war die Mannschaft von Trainer Ben Matschke am Mittwoch chancenlos. Zudem sorgen sich die Ludwigshafener um zwei verletzte Spieler.

An der Elbe haben sie Lust auf Handball. An diesem herrlichen Sommertag kommen 1308 Zuschauer in die Getec-Arena – 1500 hätten gedurft. Vor der Halle liegt um die Getränke- und Essensstände