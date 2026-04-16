Der Vorsprung der Eulen Ludwigshafen im Abstiegskampf der Zweiten Handball-Bundesliga schmilzt und schmilzt. Die Verletzungsmisere setzt dem Team zu.

Nach dem Sieg im Duell mit der HSG Krefeld im Februar lagen die Eulen Ludwigshafen acht Punkte vor dem Aufsteiger. Nun sind es nur noch drei Zähler. Das Verletzungspech ist ein Begleiter.

Als Alibi würden die Eulen die schlimme Verletzungsserie nicht angeben. Dennoch ist es einfach so: Der Mannschaft fehlen durch die vielen Ausfälle an entscheidenden Punkten die Alternativen.

Kapitän Stüber fehlt

Blicken wir auf den vergangenen Freitag: René Zobel und Lars Röller bekamen die Abwehrmitte nicht dicht, einer, der womöglich hätte helfen können, saß frisch verletzt draußen: Freddy Stüber. Der Kapitän verletzte sich zu Hause an der linken Hand und wurde schon operiert. Das war das i-Tüpfelchen auf eine lange Verletzungsserie der Eulen.

Los ging es im August mit Alexander Falks Fußwurzelbruch. Nicolas Waldvogel zog sich dann im September einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu. Wie bitter: Der Rückraumspieler erlitt die Verletzung beim 31:31 der zweiten Mannschaft im Drittligaspiel beim TV Gelnhausen. Waldvogel trumpfte in dem Spiel auf. Diese Saison wird er nicht mehr spielen, er erhielt einen neuen Vertrag bis zum Jahresende.

Bülows schwere Verletzung

Im ersten Spiel von Trainer Michael Haaß im Oktober gegen HBW Balingen-Weilstetten fiel Spielmacher Vincent Bülow in der 40. Minute unglücklich. Die Diagnose: Schultereckgelenksprengung. Der Königstransfer musste fünf Monate lang zuschauen und kam im März im Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim wieder für ein paar Minuten zurück. Noch sucht der Regisseur seine Form.

Im Oktober musste René Zobel wegen einer Knieverletzung passen. Er fiel auch dreimal im Februar aus. So musste sich Finn Leun alleine durchbeißen. Leun konnte am Legendentag in der Partie gegen den VfL Lübeck-Schwartau nach der Pause nicht mehr mitmachen. Er wird zumindest am Freitag ausfallen.

Friedrich Schmitt zurück

Böse erwischt hat es auch Friedrich Schmitt, den Aufsteiger der Hinrunde. Der Schlaks handelte sich im ersten Rückrundenspiel bei TuSEM Essen eine Rückenverletzung ein, und zwar nach einem überharten Foul der Essener Defensive. Schmitt versuchte es noch einmal, feierte aber erst sein Comeback am vergangenen Freitag in der Partie gegen den VfL Lübeck-Schwartau (24:35). Seine einfachen Tore fehlten wochenlang.

Ausfall von Ilic tragisch

Fast schon tragisch zu nennen ist der Ausfall von Mihailo Ilic. Das Eigengewächs, der beste Abwehrspieler der Eulen, erlitt beim Sieg in Dessau am 28. Februar einen Ermüdungsbruch am rechten Fuß. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als er auch im Angriff Fuß fasste. Trainer Michael Haaß sehnt seine Rückkehr herbei.

Sein Comeback gibt womöglich am Freitag Mats Grupe. Der Torhüter muss seit Anfang März wegen einer Zerrung im Hüftbeuger passen.

Die Verletztenakte der Eulen in der Saison 2025/2026 – brutal.