Der SV Waldhof bleibt im Jahr 2021 ungeschlagen. Mit einem Strafstoß in der Nachspielzeit durch Rafael Garcia bezwangen die Mannheimer den Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0). Ein verdienter Sieg der Gastgeber, die über 90 Minuten die größere Intensität gezeigt haben.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Erst traf Gillian Jurcher die Latte (90.+1), und in den Schlusssekunden der zweiminütigen Nachspielzeit klärte Kevin Ehlers den Ball auf der Torlinie mit der Hand. Garcia trat an und behielt die Nerven, verlud Kevin Broll im Dresdner Tor. Es war der verdiente Lohn einer durch die Bank reifen Leistung. Ehlers sah folgerichtig auch nochdie Rote Karte. Es war der zweite Platzverweis der Dresdner, die zuvor schon Abwehrchef Sebastian Mai verloren hatten, der gegen Dominik Martinovic nachtrat (64.). In der Folge verstärkte der SVW seine Offensivbemühungen, hatte einige gute Gelegenheiten, ohne jedoch wirklich zwingend zum Abschluss zu kommen. Das gelang erst in den Schlussminuten. Aber immerhin noch rechtzeitig.

Heiko Scholz vertritt Trainer Kauczinski

Die Gastgeber hatten im Vergleich zum Auswärtssieg in Köln lediglich einmal getauscht. Rafael Garcia spielte an Stelle von Manfred Osei Kwadwo. Die wichtigste Veränderung der Dresdner war auf der Trainerbank. Heiko Scholz vertrat Markus Kauczinski, der nach überstandener Corona-Erkrankung am Montag über Unwohlsein und Übelkeit klagte und sich seither zur Behandlung in einem Krankenhaus befindet.

Das war offensichtlich auch seiner Mannschaft auf den Magen geschlagen. Die erste Hälfte gehörte Mannheim, das immer wieder Nadelstiche über die Außenpositionen setzte.

Wirklich gefährlich wurde der SVW damit aber nicht. Der Abschluss von Rafael Garcia, der gut und gerne drei Meter am Tor vorbei strich, war das gefährlichste, was der erste Durchgang zu bieten hatte. Dresden brachte zwar immerhin Schüsse auf das Tor, der Abschluss von Marvin Stefaniak (37.) war aber kein Problem für Timo Königsmann.

Dresden startet besser in zweite Halbzeit

Dresden dafür mit dem besseren Start in Durchgang zwei. Offensichtlich hatte Scholz seiner Mannschaft mehr Offensive verordnet. Es wurde kurz ein wenig spannender im Strafraum der Waldhöfer. Wirklich zwingend wurde es aber nicht. Und nach fünf Minuten hatte der SVW seine Ordnung ohnehin wieder gefunden.

So spielten sie

SV Waldhof Mannheim: Königsmann - Gottschling, Gohlke, Seegert, Donkor - Marco Schuster (75. Christiansen), Saghiri - Costly (77. Jurcher), Gouaida, Garcia - Martinovic

SG Dynamo Dresden: Broll - Mai, Ehlers, Kwadwo - Königsdörffer, Kade, Will, Meier - Stefaniak (61. Sohm) - Daferner (77. Mörschel), Hosiner (77. Diawusie)

Tor: 1:0 Garcia (90.+2) - Gelbe Karten: Schuster, Martinovic (2) - Kade (2), Daferner (3), Kwadwo, Will (3) - Rote Karten: Mai (64.), Ehlers (90. +2) - Beste Spieler: Seegert, Costly - Ehlers, Will - Schiedsrichter: Benen (Nordhorn).