Nach der abschließenden Runde wurde es dann noch mal kompliziert. Das Kampfgericht hatte beim Radkriterium des RV Queidersbach am Sonntagnachmittag ein wenig Schwierigkeiten, am Ende die Punkte der in die Wertung gekommenen Fahrer zu berechnen. Letztlich hatte die Jury aber den Gewinner: Michael Gannopolskij vom Team Möbel Ehrmann.

Gerade einmal 15 Fahrer gingen im Rennen der CT und Elite Amateure an den Start. Und doch verloren die Kampfrichter in der Mitte des Kriteriums kurz die Orientierung. Aber es löste sich dann alles