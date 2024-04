Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ganz kurz verursachte die Nachricht von der überraschend verkündeten EM-Teilnahme Stress für Kopf und Körper, doch Gabriel Eichhorn holte sich daheim in Niederkirchen schnell noch eine Packung Zuversicht ab, bevor er sich auf den Weg nach Italien machte.

Zwischenstopp zum Wäsche wechseln in der Pfalz: Bundestrainer Waleri Belenki brachte den deutschen Jugendmeister am Reck und an den Ringen am Donnerstag vom Lehrgang aus Kienbaum mit, übergab