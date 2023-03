Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Ende der Hauptrunde gelang dem FV Dudenhofen in der Oberliga ein ganz wichtiger Sieg gegen den bereits für die Aufstiegsrunde qualifizierten FV Diefflen. Die drei Punkte, die es für den 3:2 (2:1)-Heimerfolg am Samstag gab, nimmt der FVD mit in die Abstiegsrunde, was die Ausgangsposition der Pfälzer dort erheblich verbessert hat.

Dabei wurden die Männer aus dem Spargeldorf kalt erwischt. Plötzlich kam Lukas Feka am von ihm aus gesehen linken Strafraumeck frei an den Ball, er fackelte nicht lange und traf ins lange Eck