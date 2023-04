Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ende gut, alles gut? Jein. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat am Dienstag wieder sein Mannschaftstraining gestartet, sieht sich aber mit kritischen Tönen der Fans konfrontiert. Für Trainer Achim Beierlorzer ist es die erste Sommer-Vorbereitung.

Es war ordentlich was los am Dienstagnachmittag in Mainz beim Wiedersehen – coronabedingt aber ohne Kiebitze. Das heißt, für den Kern der Mannschaft war es ein Wiedersehen. Allerdings