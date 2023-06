Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Peter Tretter (56) wechselte im Winter vom 1. FC Kaiserslautern II zu Wormatia Worms, um den Abstieg der Rheinhessen aus der Fußball-Regionalliga noch zu verhindern. Der Ex-FKP-Trainer aus Hinterweidenthal hat seine schwierige Mission nicht erfüllt. Aber er kann an alter Wirkungsstätte noch einen Titel holen. Am Samstag bestreitet sein Team in Pirmasens das Verbandspokalfinale gegen Schott Mainz.

Herr Tretter, haben Sie den Abstieg mit Wormatia Worms aus der Regionalliga verdaut?

Ich war schon arg deprimiert. Ich habe drei Tage gebraucht, um das zu verkraften. Ich war ja voller