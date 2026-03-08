Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ein bemerkenswertes Interview gegeben. Muss Deniz Undav um die WM-Teilnahme bangen?

Deniz Undav war beim VfB Stuttgart auch am Samstag der entscheidende Mann im Spiel in Mainz. Ihm gelangen eine Torvorlage und ein Treffer. Er verzeichnet nun schon 15 Tore. Im Laufe der Woche wurde er auf das „Kicker“- Interview von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Lage der Fußball-Nation angesprochen. Darin merkte Nagelsmann an, dass die Baustelle Sturm geschlossen werden müsse. Undav reagierte und fand es schade, dass er sich „immer rechtfertigen müsse.“

Baustelle Sturm? Nun ja. Da ist der komplette Angreifer Deniz Undav. Nick Woltemade zeigte im Spätherbst klasse Leistungen im Nationalteam. Der Stuttgarter Jamie Leweling spielt eine gute Saison, Maximilian Beier ist bei Borussia Dortmund gut drauf und Kai Havertz scheint für die WM mit Blick auf das Interview eh gesetzt. „Keine Quote“ – Niclas Füllkrug kann Urlaub buchen im Sommer.

Die Quote stimmt: Deniz Undav. Foto: Torsten Silz/dpa

Wenn Nagelsmann sich nun schon für den Charakterspieler Leon Goretzka entscheidet, was in Ordnung ist, dann haben wir vielleicht eher Probleme im offensiven Mittelfeld. Einiges war absehbar: Oliver Baumann bleibt erst einmal die Nummer 1, Aleksandar Pavlovic ist im Mittelfeld im Vorteil.

Tendenziell war das Interview ein bisschen zu nüchtern, es verbreitet keine Aufbruchstimmung. Seltsam: Nagelsmann will darauf achten, wie emotional ein Spieler nach Torerfolgen jubelt. Dabei kann es doch zig Gründe haben, warum ein Torschütze nicht abhebt. Er ist nicht zufrieden mit seiner Leistung, das Team spielt trotz des Tores schlecht.