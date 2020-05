Auf vielerlei Art hat der 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch das 100-jährige Bestehen des Sportplatzes Betzenberg – seit 1985 Fritz-Walter-Stadion – gefeiert.

So übermittelten dem „Betze“ verbundene Menschen Grußbotschaften vor allem über die elektronischen Medien. Über die sozialen Netzwerke des Klubs äußerten sich etwa U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, ehemaliger FCK-Meisterspieler und Ex-Vorstandsvorsitzender, der dreimalige Weltschiedsrichter und aktuelle Beiratsvorsitzende Markus Merk sowie der deutschlandweit sehr prominent gewordene und erfolgreiche Sänger Mark Forster. Natürlich gratulierten auch Stadionsprecher Horst Schömbs sowie Torwartlegende Ronnie Hellström dem berühmten Fußballberg.

FCK-Anhänger starten Überraschungs-Autokorso

Der FCK überraschte die Stadt damit, dass er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch pünktlich um 0 Uhr die Flutlichtanlage der WM-Arena von 2006 für gut eine halbe Stunde einschaltete. Als Gruß vom Jubiläumsberg, wie FCK-Sprecher Stefan Roßkopf betonte. Das zu Heimspielen übliche traditionelle „Betze-Lied“ war tagsüber zweimal über die Lautsprecher des Stadions zu hören.

Viele Musiker und Fans aus der Region haben dem „Betze“ mit ihren Songs ein Ständchen dargebracht, nachzuhören bei Youtube.

Am Mittwochabend gratulierten zig FCK-Fans dem „Betze“, indem sie in einem Überraschungs-Autokorso am Stadion vorbeifuhren. Initiator war Frieder Mathis von der Facebook-Gruppe „Wir sind Betze“. Vom engagierten FCK-Youtuber Matze de Behler ist dazu ein Video angekündigt.

Der damalige Sportplatz Betzenberg wurde am 13. Mai 1920 eingeweiht – noch als Sandspielfeld.

