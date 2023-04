Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Kaiserslautern trifft am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) im Drittliga-Abstiegskampf mit dem FSV Zwickau auf einen Gegner, der mit breiter Brust im Fritz-Walter-Stadion auflaufen wird. Die Anreise war für die Westsachsen diesmal nur kurz.

Der Grund steckt in einer fünftägigen Auswärtsreise der Westsachsen. Die Zwickauer sind nach ihrem 2:1-Sieg am Mittwochabend beim 1. FC Saarbrücken in der saarländischen Landeshauptstadt