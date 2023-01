Im deutschen Dauerduell winkt Johannes Lochner sein erster Zweier-Titel bei der Bob-WM. Dauersieger Francesco Friedrich kämpft mit den Folgen einer Verletzung.

St. Moritz (dpa) - Francesco Friedrich kann weiter auf seinen achten WM-Titel in Serie im Zweierbob hoffen.

Der zweimalige Doppel-Olympiasieger vom BSC Sachsen Oberbärenburg konnte trotz seiner zum Jahreswechsel erlittenen Muskelverletzung am Start der Titelkämpfe in St. Moritz gut mithalten. Nach zwei von insgesamt vier Läufen liegt der 32-Jährige jedoch 0,32 Sekunden hinter Teamkollege Johannes Lochner.

Der im Weltcup führende Olympia-Zweite legte mit Anschieber Georg Fleischhauer gleich zwei Startbestzeiten hin und steht vor seinem ersten WM-Titel im kleinen Schlitten. Auf Rang drei liegt der Schweizer Michael Voigt. Der Olympia-Dritte Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach liegt mit Matthias Sommer als Fünfter noch in Reichweite der Medaillen.

Friedrich hofft auf Leistungssteigerung

„Im ersten Lauf hatten wir es mit der Lauflänge etwas übertrieben und dann kickt es beim Einstieg den Bob nach rechts in die Bande. Wer Francesco kennt, der weiß, der gibt nicht auf“, sagte der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner.

Friedrich, der sich in beiden Läufen noch einige Bandenberührungen im oberen Teil leistete, hofft auf eine Leistungssteigerung. „Wir müssen ganz genau gucken und dürfen keine Fehler mehr machen“, sagte Friedrich, dessen große Karriere 2013 auf der Bahn im Engadin als jüngster Zweierbob-Weltmeister begann. Hinsichtlich seiner Verletzung meinte er: „Wie kann man jetzt von hundert Prozent reden, ich konnte vier Wochen nicht so trainieren wie die anderen. Logischerweise müssen wir Schadensbegrenzung betreiben und gucken, was morgen noch möglich ist“.

Junioren-Weltmeister Adam Ammour vom BRC Thüringen fuhr zu flach in die berühmte „Horse Shoe“-Kurve hinein und stürzte in der Ausfahrt mit Benedikt Hertel. Da ihr Schlitten auf der Seite liegend nicht über die Ziellinie rutschte, ist das Rennen für das Duo beendet. Hertel musste mit Hautabschürfungen im Krankenhaus behandelt werden.