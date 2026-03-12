Ex-FCK-Trainer Friedhelm Funkel erklärt im Interview, worauf es im Abstiegskampf ankommt und wieso er wieder Bock auf einen Job als Feuerwehrmann hätte.

In der Fußball-Bundesliga bietet der Kampf um den Klassenverbleib mal wieder die meiste Brisanz. Geht ihr Blick auch dorthin?

Der Abstiegskampf macht die ganze Spannung der Bundesliga aus, zumal jetzt einige Teams gegeneinander spielen. Für mich geht es bis Platz elf, also bis Union Berlin, die auch noch unten reinrutschen können.

Wie verfolgen Sie eigentlich die Liga?

Ich sehe mir die Spiele wie zu guten, alten Zeiten in der Sportschau oder im Sportstudio an. Ansonsten sehe ich mir meist Einzelspiele an. Gerne Bayern München, weil sie super Fußball spielen. Ich schaue nach Köln oder nach Gladbach, also die Region, wo ich wohne. Nach Frankfurt, wo ich gearbeitet habe, weil es interessant ist, wie es mit dem neuen Trainer läuft. Ich bin schon mal in Leverkusen im Stadion, derzeit aber nicht in Köln und Mönchengladbach – das macht man einfach jetzt nicht.

Wie bewerten Sie allgemein die Lage?

Neben Heidenheim, die als Absteiger ja wohl feststehen, wird es vor allem für Wolfsburg ganz schwer mit ihren vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Jetzt müssen sie bei der TSG Hoffenheim antreten, dazu kommen noch die Partien bei Bayer Leverkusen und gegen Bayern München. Puh, da bleibt nicht mehr viel Platz für Siege – und sie müssen die meisten Spiele gewinnen.

Nach Paul Simonis und Daniel Bauer versucht es der VfL Wolfsburg jetzt mit Dieter Hecking. Ist der 61-Jährige die richtige Lösung?

In der jetzigen Situation kann nur ein erfahrener Trainer, der schon alles erlebt hat, für einen Funken Hoffnung sorgen. Nur in Wolfsburg scheint es ja auch im Vereinms nicht zu stimmen. Sogar Spieler wie Yannick Gerhardt oder Maximilian Arnold haben das gesagt: Das sind alarmierende Aussagen. Ich traue das Dieter zu, aber es wird sehr schwer. Hinzu kommt: In Wolfsburg hat man keine so große Fanunterstützung wie in Köln, Gladbach, Bremen, Mainz oder St. Pauli.

Was sollte ein Coach im Abstiegskampf mitbringen?

Erfahrene Trainer haben vieles schon erlebt. Es ist viel Unruhe im Verein und im Umfeld, es gibt viele Besserwisser – und oft große Angst vor den erheblichen finanziellen Folgen beim Abstieg. Ein erfahrener Trainer kann verunsicherte Mannschaften schneller in die Spur bringen, er hat auch mediale Erfahrung. Er muss der größte Ruhepol sein. Jüngere Trainer müssen ihren eigenen Weg erst finden, was aber nicht so einfach ist, wenn man so unter Druck steht. Die Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen.

Wie sind Sie vorgegangen?

Ich habe sofort mit den erfahrenen Spielern gesprochen. Mit dem Kapitän, mit dem Mannschaftsrat, die Verantwortung tragen müssen. Man versucht Vertrauen zu gewinnen, die Spieler stark zu reden. Den Fokus auf die Umsetzung von einfachen Dingen legen. In der heutigen Zeit werden ja viele taktische Dinge vorgegeben.

Das finden Sie nicht so gut?

Ich bin immer jemand gewesen, der gesagt hat: Zu viele Vorgaben und Informationen lähmen die eigene Kreativität und das eigene Denken. Man muss den Spieler Raum lassen, auf dem Platz selbst zu entscheiden, situativ zu handeln und nicht alles im Vorfeld am Laptop und auf dem Trainingsplatz vorzugeben. Das ist gut gemeint, aber in so einer Situation ist das zu viel! Es hilft auch mal ein lockerer Spruch, einfache Trainingsformen, um wieder Spaß reinzukriegen. Wenn man acht, neun, zehnmal hintereinander nicht gewinnt, lässt die Freude nach. Aber ohne Spaß und Freude bekommt man kein Erfolgserlebnis.

Der Trainer ist also viel mehr Psychologe und Pragmatiker als Taktiker und Theoretiker?

Ganz genau. Die Trainingsarbeit auf dem Platz machen ja deine Leute, man hat ja einen großen Stab. Man muss aufs große Ganze schauen, auf die Körpersprache der Spieler.

Haben Sie eigentlich in solch einer Phase immer gut geschlafen?

Nein, das kann ich frei sagen. Das kostet schon Kraft und Zeit. Das schlaucht, und ich konnte nicht immer ruhig schlafen. Der Kopf arbeitet fast unentwegt. Besonders anstrengend ist es, wenn man zu einem neuen Verein kommt, den man nicht kennt, wie bei mir 2024 beim 1. FC Kaiserslautern. Ich habe vergangenen Sommer bei den beiden letzten Spielen mit dem 1. FC Köln das große Glück gehabt, dass ich noch alles kannte – den Verein, den Trainerstab, den Busfahrer, die Ärzte.

Weil sie den Klub bereits 2021 ans rettende Ufer geführt hatten. Nach der Aufholjagd ging es in die Relegation gegen Holstein Kiel und das Hinspiel mit 0:1 verloren…

…und ich habe nach dem ersten Spiel direkt gesagt: „Männer, warum sollen wir nicht in Kiel gewinnen!“ Ich bin nicht in Panik verfallen. Ich hatte damals Florian Kainz und Sebastian Andersson im Hinspiel geschont, weil sie noch nicht richtig fit warten, und dafür wurde ich auch heftig kritisiert, doch im Rückspiel hat Kainz mit seinen Flanken die Tore von Andersson vorbereitet. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir in Kiel dann 5:1 gewinnen, aber in dem Fall hat der Trainer mal was richtig gemacht (lacht).

Würde Sie noch einmal den Feuerwehrmann spielen?

Ich muss das nicht mehr machen, aber ich habe noch Spaß daran, ich habe Bock darauf. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dass die Aufgabe zu bewältigen ist, schließe ich das nicht aus. Ich kann das ja verraten: In der letzten Saison wollte mich im Herbst unbedingt der VfL Bochum holen, da habe ich kurz überlegt, aber bei Ilja (Manager Kaenzig, Anm. d. Red.) abgesagt, weil ich nicht den Glauben daran hatte, dass die Mannschaft stark genug ist, um in der Bundesliga zu bleiben.

Hat jetzt schon jemand gemeldet? Vielleicht vom 1. FC Köln?

Mich hat noch keiner angerufen.

