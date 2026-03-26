Beim Pfälzischen Schachkongress werden wieder nur wenige Frauen dabei sein; wie bei den meisten offenen Turnieren. Pfalzmeisterin Lena Mader hat dafür Erklärungen.

Frau Mader, warum spielen so wenig Mädchen und Frauen Schach?

Schwer zu sagen, denn Schach ist so ein toller Sport. Aber oft fangen Mädchen mit Schach an und hören dann leider in der Pubertät wieder auf. Die haben dann andere Interessen. Die Jungs dagegen bleiben dabei, werden ehrgeizig und befassen sich intensiver mit Schach und gehen oft auch in den Schachverein.

Sie leiten an der Realschule Plus in Ramstein-Miesenbach regelmäßig Schach-AGs. Wie sieht es da aus?

Im vergangenen Jahr waren es 14, 15 Jungs und nur ein Mädchen. Nach gut einem Monat waren es dann nur noch Jungs. Aber die waren sehr erfolgreich, wurden zweimal hintereinander Rheinland-Pfalz-Meister im Schulschach, zuletzt sogar ohne eine einzige Verlustpartie.

Wenn der Schachbund Pfalz Sie jetzt um ein Konzept für die Förderung des Mädchenschach bitten würde – könnten Sie eines liefern?

Das ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie man Mädchen mehr motivieren kann – ich habe das ja auch versucht in meiner AG. Schach ist halt eine Männerdomäne. Meist kommen Mädchen zu zweit, weil sie Freundinnen sind. Und wenn dann das eine Mädchen keine Lust mehr hat, weil es ihm langweilig wird, ist auch das andere nicht mehr lange dabei.

Männliche Spieler und die Überheblichkeit

Schach ist eine der wenigen Sportarten, in denen Männer und Frauen gegeneinander antreten. Hat es auch mit der Atmosphäre bei solchen Turnieren zu tun, dass viele Mädchen oder junge Frauen wieder aufhören?

Ja, sicherlich. Das habe ich auch erlebt. Gerade am Anfang. Da kommen dann die männlichen Gegner überheblich ans Brett und lassen einem spüren, dass sei einem nicht wirklich für einen ernsthaften Gegner halten. Aber ich habe sie inzwischen davon überzeugt, dass man mich am Brett ernstnehmen muss. (lacht)

Müssen sich Mädchen oder Frauen auch anzügliche Bemerkungen anhören? Es sind ja schon Großmeister für solche Vorkommnisse gesperrt worden.

Es kommt schon vor, dass Männer entsprechende Witze über weibliche Schachspieler machen. Mir macht das nichts aus, denn ich kann mich wehren. Da gibt’s die entsprechende Antwort. Außerdem ist bei Turnieren fast immer mein Mann dabei (Anmerkung der Redaktion: Ihr Mann Werner Weller ist selbst aktiver Spieler und Vorsitzender des SC Ramstein-Miesenbach). Aber gerade für jüngere Spielerinnen kann das ein Problem sein.

Eine Tür zu einer facettenreichen Welt

Wenn man sich über Jahre die Weltrangliste anschaut, findet man außer Judith Polgar vor 20, 30 Jahren keine Frau, die es unter die besten 50 geschafft hat. Der langjährige Weltmeister Mikael Botwinnik hat einmal gesagt, das liege daran, dass Frauen ein anderes Nervensystem hätten und nicht fünf Stunden lang konzentriert am Brett sitzen könnten. Stimmt das?

Nein, sicherlich nicht. Aber es gibt schon einen wichtigen Unterschied. Wenn Männer sich ans Brett setzen, dann gibt es nur die Partie für sie. Sie sind extrem konzentriert und verschwenden keinen Gedanken an etwas anderes als Schach. Wenn Frauen spielen, dann haben sie viele Gedanken im Kopf: die Familie, die Kinder, den Haushalt, den Beruf. Nicht nur Schach. Das wirkt sich sicherlich auch ein Stück weit aus.

Was hat Sie beim Schach gehalten und erfolgreich gemacht? Immerhin haben Sie bereits acht Pfalz- und fünf Rheinland-Pfalz-Titel gesammelt.

Wenn man mit Schachspielen anfängt, dann ist das wie eine Tür, die sich öffnet. Man muss aber auch eintreten, um die ganzen schönen Facetten des Schachspiels zu erkennen. Nur mal kurz reinschauen reicht nicht. Mir hat Schach ganz viel in meinem Leben geholfen. Und ich habe bei Turnieren in ganz Deutschland sehr viele Freundschaften geschlossen.

Können Sie beim Pfälzischen Schachkongress, der am Freitagabend im Hohenstaufen-Gymnasium in Kaiserslautern beginnt, Ihren Pfalztitel verteidigen? Die Frauen spielen ja gemeinhin mit den Männern mit, und diejenige, die am besten abschneidet, gewinnt den Titel.

Nein, das ist in diesem Jahr anders. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt ein eigenes Frauenturnier geben.