Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vermutlich wird es so einen wie ihn niemals mehr geben. Franz Beckenbauer wird am Freitag 75 Jahre alt. Lange stand er fast ausschließlich auf der Sonnenseite des Lebens. In den vergangenen Jahren musste der Kaiser einige schwere Rückschläge hinnehmen. Er denkt darüber nach, wie es nun weitergehen mag.

Auf dem Spartensender Sport1 gibt es diese Serie mit dem Titel: „Wie gut war eigentlich ...?“ Wie gut war eigentlich Pélé? Wie gut war eigentlich Ruud Gullit? Ronaldo?