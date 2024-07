Frankreich hat das EM-Halbfinale gegen Spanien 1:2 verloren. Das Ausscheiden hat sich das Team von Didier Deschamps selbst eingebrockt.

Didier Deschamps zog sich erst einmal zurück. Der Trainer der französischen Nationalmannschaft stand am Spielfeldrand, als der Schiedsrichter am Dienstagabend zum letzten Mal an diesem Abend in seine Pfeife