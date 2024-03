Die Gruppen sind ausgelost, die meisten Tickets vergeben, die Vorbereitung nimmt immer konkretere Formen an: 100 Tage sind es an diesem Mittwoch noch bis zum Eröffnungsspiel bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wichtige Fragen und Antworten vor dem großen Heimturnier vom 14. Juni bis zum 14. Juli.

Kann ich noch Tickets für die EM kaufen?

Die meisten der rund 2,7 Millionen Karten sind verkauft. Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Eine weitere große Verkaufsphase ist nicht mehr geplant. Allerdings will die Europäische Fußball-Union (Uefa) noch im März eine Wiederverkaufsplattform anbieten. Dort können Menschen, die ein Ticket erhalten haben, es aber nicht nutzen können oder wollen, ihre Eintrittskarte verkaufen. Es gibt auch noch einige sogenannte Hospitality Pakete mit Tickets, die für die meisten Fans jedoch preislich wohl eher nicht infrage kommen.

Was macht das deutsche Team bis zur EM?

Auf dem Weg zum Turnier stehen für die Nationalmannschaft noch in diesem Monat zwei wichtige Testspiele gegen hochklassige Gegner auf dem Programm. Es sind die letzten Partien vor der Nominierung des EM-Kaders. Am 23. März spielt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Lyon gegen Frankreich, drei Tage später empfängt Deutschland in Frankfurt am Main die Niederlande. Nach dem Ende der Bundesliga-Saison trifft sich die deutsche Auswahl am 26. Mai für ein mehrtägiges Trainingslager im thüringischen Blankenhain. In der direkten Vorbereitung auf die EM sind noch zwei weitere Testpartien geplant. Gegner und Spielorte sind noch nicht benannt.

Wann stehen die letzten Teilnehmer fest?

Die letzten drei EM-Startplätze werden am 26. März in drei Play-off-Finals vergeben. Fünf Tage zuvor sind zwölf Mannschaften in Halbfinals gefordert. Der Sieger des Spiels Polen - Estland spielt gegen den Gewinner von Wales - Finnland um ein EM-Ticket. Einen weiteren Startplatz machen Israel, Island, Bosnien-Herzegowina und die Ukraine unter sich aus. Auf dem sogenannten Weg C spielen Georgien, Luxemburg, Griechenland und Kasachstan um einen EM-Platz.

Wer sind die Titelfavoriten?

England und Frankreich gelten aktuell als Toptipps für den EM-Titel. Das englische Team mit Bayern-Stürmer Harry Kane und Mittelfeldstar Jude Bellingham von Real Madrid setzte sich in der Qualifikation souverän als Gruppensieger ohne Niederlage durch. Frankreich um Kylian Mbappé zeigte zuletzt bei fast allen großen Turnieren bis ins Finale seine Klasse. Auf Rang drei der EM-Favoritenliste liegt bei vielen Buchmachern schon Gastgeber Deutschland - noch vor Spanien.

Wer überträgt die Spiele im TV?

ARD und ZDF zeigen 34 der 51 EM-Partien live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Darunter sind alle Spiele der deutschen Mannschaft, die Halbfinals und das Endspiel. Das Eröffnungsspiel Deutschland - Schottland ist im ZDF zu sehen, die beiden weiteren Gruppenspiele gegen Ungarn und die Schweiz laufen im Ersten. Die beiden Sender haben Sublizenzen von der Telekom erworben, die über ihr kostenpflichtiges Streaming-Angebot MagentaTV alle 51 Spiele überträgt. Weitere zwölf Spiele sind im Free-TV bei RTL zu sehen.