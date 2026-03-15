Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli kürt sich zum zweitjüngsten Sieger in der Geschichte der Formel 1. In China feiert Lewis Hamilton sein erstes Podium für Ferrari.

Shanghai (dpa) - In Shanghai feiert der erst 19-jährige Kimi Antonelli im Mercedes seinen ersten Formel-1-Sieg. Lewis Hamilton rast für Ferrari als Dritter erstmals auf das Podest. Internationale Pressestimmen zum Grand Prix von China.

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Kaum hatte man ihm das Mikrofon in die Hand gedrückt, brach er in Tränen aus – wunderschöne, echte Tränen. So ließ Kimi Antonelli die Anspannung nach seinem wunderbaren ersten F1-Sieg ab... Kimi ist auch ein Sieg für Toto Wolff, den Mann, der an ihn glaubte, um keinen Geringeren als Lewis Hamilton zu ersetzen.»

«La Stampa»: «Antonelli triumphiert, erster Italiener seit 20 Jahren. Hamilton Dritter, erstes Podium bei Ferrari. Mercedes-Doppelsieg in Shanghai. Spannendes Duell zwischen den beiden Ferraris, Lewis landet vor Leclerc.»

«Corriere della Sera»: «Tränen, Stolz, ein Märchen. Kimi Antonelli war schon in den letzten Runden unter seinem Helm zu Tränen gerührt, als er Italien nach einem meisterhaften Rennen mit ein paar kleinen Ausrutschern in Aufruhr versetzte... Mit 19 Jahren beendet er eine zwanzigjährige Durststrecke; Giancarlo Fisichella war der letzte gewesen, der 2006 beim Grand Prix von Malaysia zu Briatores Renault-Zeiten gewonnen hatte.»

«Tuttosport»: «Es ist wahr: Andrea Kimi Antonelli triumphiert beim Großen Preis von China und bringt die italienische Flagge 20 Jahre nach Giancarlo Fisichella wieder auf die oberste Stufe des Podiums in der Formel 1! Hinter dem Bologneser liegt natürlich sein Teamkollege George Russell (der ein schwieriges Rennen hatte), gefolgt vom ersten Podiumsplatz mit Ferrari für einen großartigen Lewis Hamilton.»

England

«Daily Mail»: «Pass auf, George! Denn Kimi Antonelli wurde beim Großen Preis von China zum zweitjüngsten Sieger in der Geschichte der Formel 1 – während Lewis Hamilton als Dritter sein erstes Podium für Ferrari errang. Täuschen Sie sich nicht: George Russell bleibt zu Beginn der Saison der Favorit auf den Titel, nachdem er vor einer Woche in Melbourne und am Samstag hier in Shanghai den Sprint gewonnen hat.»

«The Sun»: «Forza Italia. Kimi Antonelli brach in Tränen aus, nachdem er sich in China seinen emotionalen ersten Grand-Prix-Sieg gesichert hatte. Lewis Hamilton hingegen war überglücklich, nachdem er hinter George Russell den dritten Platz belegt und damit sein erstes Podium für Ferrari errungen hatte.»

«Telegraph»: «Antonelli feiert mit seinem Sieg beim Großen Preis von China vor Russell und Hamilton den Durchbruch... Doch es war erneut ein chaotischer, umstrittener Grand Prix unter den neuen Regeln für 2026. Keiner der beiden McLaren schaffte es an den Start.»

«Guardian»: «Kimi Antonelli feierte mit seinem Sieg beim Großen Preis von China nach einem souveränen und selbstbewussten Rennen in Shanghai für Mercedes seinen ersten Formel-1-Sieg. Der 19-jährige Italiener schlug seinen Teamkollegen George Russell, der Zweiter wurde, und wurde damit zum zweitjüngsten Fahrer, der jemals ein Rennen gewonnen hat – nur der vierfache Weltmeister Max Verstappen ist jünger.»

«Independent»: «Kimi Antonelli hat sich in den Kampf um die Weltmeisterschaft eingeschaltet, nachdem er mit seinem Sieg beim Großen Preis von China am Sonntag zum zweitjüngsten Formel-1-Sieger aller Zeiten avancierte – während Lewis Hamilton das erste Podium seiner Ferrari-Karriere errang.»

Spanien

«As»: «Es ist kein Star geboren worden, denn den Stern trug er bereits auf seinem Rennanzug, bevor er an den Start ging. Doch Kimi Antonelli startete von der Pole Position aus und holte sich beim GP von China seinen ersten Formel-1-Sieg mit einem Boliden der Extraklasse – einem Mercedes, der um den Titel kämpfen kann –, ohne dabei in den wenigen kritischen Momenten, denen er ausgesetzt war, die Nerven zu verlieren. Der 19-jährige Italiener erfüllte sich seinen Traum.»

«El Mundo»: «Die Stammgäste in Montmeló erinnern sich noch gut an jenen glattrasierten Teenager Max Verstappen, der mit 18 Jahren der Schnellste von allen und der jüngste Sieger in der Geschichte der Formel 1 war. Genau ein Jahrzehnt später hat er einen Nachfolger gefunden. Ein weiteres frühreifes Talent, Kimi Antonelli, feierte am Sonntag mit 19 Jahren seinen ersten Sieg in der Weltmeisterschaft und verspricht, genau wie damals der Niederländer, ein Star, ein Champion, eine Größe zu werden.»

«Marca»: «Andrea Kimi Antonelli ist schon groß. Das italienische Wunderkind (geboren im August 2006) hat mit seinem ersten Sieg bewiesen, dass er dazu bestimmt ist, zu den Großen der Formel 1 zu gehören. Der Fahrer aus Bologna dominierte den Grand Prix von China mit einem atemberaubenden Mercedes und einem brutalen Tempo von Beginn an.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Nach seiner Rekord-Pole-Position am Samstag gewann Kimi Antonelli am Sonntag den Grand Prix von China. Der Italiener von Mercedes ist nun der zweitjüngste Sieger in der Formel 1 hinter Verstappen. Er ließ seinen Teamkollegen George Russell und die Ferraris hinter sich, die für Spannung sorgten.»

«Ouest-France»: «Am Sonntag, den 15. März, stellte Kimi Antonelli (Mercedes) sein ganzes Potenzial unter Beweis und gewann den Grand Prix von China – seinen ersten Sieg in der Karriere. Der Italiener ist damit der zweitjüngste Sieger in der Formel 1.»

Schweiz

«Blick»: «Ganz ohne Schrecksekunde kommt Kimi Antonelli auf dem Weg zu seinem ersten GP-Sieg in der Formel 1 dann doch nicht durch: Zwei Runden vor Schluss erwischt er eine Kurve alles andere als wunschgemäß. Der Fehler kostet aber nur wenige Sekunden – der Triumph ist dem erst 19-jährigen Italiener so nicht mehr zu nehmen. Beim letzten italienischen GP-Sieg von Giancarlo Fisichella im März 2006 war der im Sieger-Interview sichtlich gerührte Antonelli noch gar nicht geboren.»

«Berner Zeitung»: «Nach vielen Ausfällen führt ein 19-Jähriger die Mercedes-Show weiter. Beim Formel-1-GP in Shanghai sehen diverse Fahrer die Ziellinie nicht. Am Schluss triumphiert Kimi Antonelli vor seinem Teamkollegen George Russell. Audi geht leer aus.»

Österreich

«Kronen-Zeitung»: «Andrea Kimi Antonelli hat den Großen Preis von China für sich entschieden! Für den 19-Jährigen ist es der erste Formel-1-Sieg seiner jungen Karriere. Einen bitteren Tag erlebten unterdessen Red-Bull-Pilot Max Verstappen und vor allem der McLaren-Rennstall.»

«Salzburger Nachrichten»: «Mercedes bleibt zu Beginn der neuen Ära in der Formel 1 die dominierende Kraft. Die Silberpfeile feierten in China sowohl im Sprint am Samstag als auch im Grand Prix am Sonntag in zwei weiteren unterhaltsamen Rennen mit den neuen Regeln die nächsten beiden Siege.»

Niederlande

«De Telegraaf»: «Max Verstappen hat ein katastrophales Wochenende in China „mit einem Paukenschlag“ beendet. Der Red-Bull-Pilot erreichte aufgrund von Motorproblemen nicht die Ziellinie. Kimi Antonelli (Mercedes) gewann sein erstes Formel-1-Rennen. Antonelli (19) ist der erste italienische Sieger eines Formel-1-Rennens seit Giancarlo Fisichella im Jahr 2006.»