Nach dem Champions-League-Spiel zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München wurde der Fotograf Markus Gilliar von PSG-Spieler Sergio Ramos weggeschubst. Was war denn da los? Der Fotograf schildert den Vorgang.

Herr Gilliar, wie haben Sie den Moment wahrgenommen, was ist in jenem Moment genau passiert?

Es ist war so: Ich wollte nach der Partie die PSG-Spieler bei den Fans fotografieren, war also in