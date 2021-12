Erstligist TG Frankenthal hat einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Die Mannschaft von Timo Schmietenknop bezwang am Sonntag in eigener Halle den Münchner SC 8:4 (4:1). Mit sechs Zählern und auf Platz vier kann die TG entspannt Weihnachten feiern.

Die von Corona geplagten Gäste – der MSC musste sechs Ausfälle in Mannschaft und Trainerstab verkraften – erwischten den besseren Start. Als Xaver Kalix die Drangphase mit dem 0:1 (7.) krönte, gab’s einige Sorgenfalten bei den TG-Fans.

Doch die Frankenthaler stellten in der Folge wieder ihre steigende Form unter Beweis. Johannes Zurke, Alexander Cunningham mit einem sehenswerten Rückhandstecher, Bastian Schneider (Strafecke) und Yannick Koch mit seinem ersten Erstligator brachten die Gastgeber bis zur Halbzeitpause auf die Siegerstraße.

Der Rückhalt im Tor

Und von dieser kam die TG auch nicht mehr ab, weil sie gut in der Abwehr stand und es diesmal auch beim Toreschießen klappte. Wenn doch mal was durchkam, war Torwart Oliver Scharfenberger ein verlässlicher Rückhalt.

Die 5:2-Führung zum Start des Schlussviertels geriet auch nicht in Gefahr, als die Gäste den Keeper zugunsten eines sechsten Feldspielers tauschten. Tim Ehret, Koch und noch zweimal Zurke sorgten dafür, dass sich die TG verdient den Applaus der Fans abholen durfte.

TG-Trainer Timo Schmietenknop war denn auch „rundum zufrieden“. Sein Team habe in der Defensive viel geackert und habe im Aufbau sehr gut gearbeitet. „Wir waren griffig und wach im Kopf“, lobte er seine Schützlinge. Das sei eins dieser Spiele gewesen, in denen fast alles gepasst habe. Die Leistungssteigerung seines Teams in den vergangenen Wochen führte er auf die konsequente Leistungsbereitschaft zurück. „Jetzt können wir beruhigt Weihnachten feiern.“