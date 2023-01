Die deutschen Skispringer treten ohne Team-Weltmeister Karl Geiger beim Skiflug-Weltcup in Österreich an. Der formschwache 29-Jährige soll wie Youngster Philipp Raimund trainieren.

Planegg (dpa) - „Mit Karl wollen wir an seinen Basissprüngen arbeiten, um ihn bestmöglich auf den Heim-Weltcup in Willingen vorzubereiten“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher laut Mitteilung des Deutschen Skiverbands.

Horngacher will das Training auf einer kleinen Schanze selbst leiten. Das Team in Bad Mitterndorf beim Weltcup am Kulm wird von Bernhard Metzler, Michal Dolezal, Jens Deimel und Andreas Mitter vom B-Kader betreut. Geiger hatte zuletzt im japanischen Sapporo nur die Plätze 20, 22 und 34 belegt. Für das erste Skifliegen der Saison sind Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Pius Paschke und Justin Lisso nominiert.

