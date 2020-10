Portimão (dpa) - Lance Stroll ist nach dem Grand Prix auf dem Nürburgring vor anderthalb Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der 21 Jahre alte kanadische Pilot des Formel-1-Rennstalls Racing Point in den sozialen Netzwerken bekanntgab, hatte er nach seinen Magenbeschwerden am Samstag des Rennwochenendes in der Eifel am Sonntag bereits die Heimreise angetreten und abends einen Test machen lassen. Dieser war positiv ausgefallen.

Stroll musste sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Einem Start bei der Premiere der Formel 1 in Portimão an der Algarve an diesem Wochenende steht Stroll nach eigenen Angaben aber nichts im Wege. Ein weiterer Test an diesem Montag sei negativ ausgefallen. «Ich fühle mich in großartiger Verfassung», schrieb Stroll. Er könne es gar nicht erwarten, in Portugal zu fahren.

© dpa-infocom, dpa:201021-99-23267/2