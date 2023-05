Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Formel 1 und der wichtige US-Markt – diese Beziehung fremdelt. Es gab einige gescheiterte Versuche der Paarung. Am Wochenende startet ein neuer Anlauf, in der „nördlichsten Stadt Südamerikas“.

An elf verschiedenen Orten hat es die Formel 1 probiert, in den USA Fuß zu fassen. Oft waren die Rennstrecken bessere Parkplatzkurse. Nirgendwo anders gab es so viele Anläufe und