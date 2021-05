Unfassbar! Der FK Pirmasens hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga beim VfB Stuttgart II mit 1:3 (0:0) verloren, obwohl er bis zur 82. Minute 1:0 führte und gar 3:0 hätte vorne liegen müssen.

„Eine saudämliche Niederlage.“ FKP-Spieler Dennis Chessa fasste das Geschehen an der Mercedesstraße derb, aber treffend zusammen. Ein krasses Missverständnis zwischen Innenverteidiger Yannick Grieß und Keeper Benjamin Reitz führte in der Nachspielzeit zum entscheidenden zweiten Gegentor, das der eingewechselte Thomas Kastanaras erzielte.

Die Pirmasenser hatten alle Trümpfe in der Hand gehabt. In der 52. Minute lenkte VfB-Torhüter Florian Schock nach Chessas Rechtsecke den Ball an die Schulter von Dennis Krob, von wo das Spielgerät zum 1:0 ins Tor sprang. „Ein bisschen Slapstick“, sagte Krob, der in der ersten Halbzeit zwei gute Gelegenheiten ausgelassen hatte. In der Folge versiebten Luca Eichhorn (55.), Arne Neufang (73.) und Tom Schmitt (80.) nach feinen Kontern Riesenchancen zum 2:0. Die Strafe war das 1:1 durch den Ex-Waldhöfer Marcel Sökler (82.).

SO SPIELTEN SIE

VfB Stuttgart II: Schock - Rios (59. Sökler), Badstuber (46. Reutter), Kober (59. Meyer) - Kudala, Weil, Michel, Kleinhansl - Münst, Alberico (76. Kastanaras) - Hottmann (46. Grimm)

FK Pirmasens: Reitz - Grünnagel, Grieß, Zimmer (69. Frisorger), Hammann - Becker, Bohl, Cissé (73. Neufang) - Eichhorn (69. Schmitt), Chessa -Krob (90. Bürger)

Tore: 0:1 Krob (52.), 1:1 Sökler (82.), 2:1 Kastanaras (90.+2), 3:1 Kastanaras (90.+5) - Gelbe Karten: Münst, Weil - Bohl, Cissé, Grünnagel - Beste Spieler: Weil, Meyer - Bohl, Hammann - Schiedsrichter: Herbert (Gotthards).