Trotz eines frühen Treffers: Die Negativserie des FV Dudenhofen in der Fußball-Oberliga hält an. Gegen Tabellenführer FK Pirmasens verloren die Vorderpfälzer am Freitagabend auf eigenem Geläuf mit 2:3 (1:0). Das siebte sieglose Spiel in Serie.

Beide Teams hatten unter anderem auf der Torwartposition Umstellungen vorgenommen. Beim FVD war Philipp Schilling anstelle von Malcolm Little zwischen die Pfosten gerückt, beim FKP stand