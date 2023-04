Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor allem auswärts ist der FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga schwer zu schlagen. Das 2:0 (1:0) am Samstag beim Bahlinger SC war der siebte Sieg in des Gegners Stadion – bei sieben Unentschieden und sieben teils völlig unnötigen Niederlagen.

Dennis Krob brachte die Pfälzer vor 250 Zuschauern im damit unter Corona-Bedingungen ausverkauften Kaiserstuhlstadion mit seinem elften Saisontor in Führung. Ein Schnitzer von Bahlingens