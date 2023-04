Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FK Pirmasens sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga. Nach zuletzt acht Niederlagen in Serie gewann der Tabellenvorletzte beim FC Rot-Weiß Koblenz mit 2:1 (0:0).

Dass der FKP so oft verloren hatte, lag auch am mitunter fehlenden Spielglück. Und es schien so weiterzugehen. In der fünften Minute pfiff Schiedsrichter Roy Dingler einen Elfmeter, weil ein