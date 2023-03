Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FK Pirmasens ist nicht gerade dafür bekannt, in der Fußball-Regionalliga viele Tore zu schießen. Nun, am Samstag zeigten sich die Südwestpfälzer aber mal offensivstark und siegten beim FC Bayern Alzenau mit 5:2 (2:1). Damit überholte der FKP in der Tabelle Großaspach und Gießen wieder und kehrte auf einen Nichtabstiegsplatz zurück.

Dass die Pirmasenser fünf Tore erzielten, lag auch an der Spielweise des Gegners. Denn die Unterfranken suchte nach dem frühen Rückstand den offenen Schlagabtausch,