Noch sechs Spieltage: Der FKP und der punktgleiche FCK II liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Oberliga-Meisterschaft. Was für das jeweilige Team spricht.

Die Tabelle zeigt eine große Stärke des FKP in dieser Saison: die Offensive. Im Schnitt genau dreimal pro Partie trafen die Pirmasenser nach 28 Spieltagen – das ist der Liga-Bestwert. „Die Klub“ hat viele torgefährliche Spieler in ihren Reihen. Der ungemein wendige Marc Ehrhart führt mit 23 Treffern die Oberliga-Torschützenliste an. Luka Dimitrijevic hat, obwohl er oft als Schienenspieler auch defensive Pflichten hat, schon 17 Tore (und neun Vorlagen) auf seinem Konto. Der Pirmasenser Top-Torjäger der vergangenen Jahre, Dennis Krob, kommt, obwohl er verletzungsbedingt siebenmal zuschauen musste, auf zehn Tore und der Mann hinter den Spitzen, Nico Wiltz, auf neun Tore sowie sehr beachtliche 17 Torvorlagen. Und da ist auch noch der seit einigen Wochen verletzte Oskar Prokopchuk mit acht Toren zu nennen.

FKP-Trainer Daniel Paulus hebt immer wieder hervor, dass er eine „charakterstarke Mannschaft“ habe. In der Tat zeichnet den Tabellenführer aus, nach Rückschlägen oder einer mäßigen ersten Halbzeit weiter an sich zu glauben.

So überstand Pirmasens auch im Verbandspokal das fast schon verloren geglaubte Viertelfinale bei Wormatia Worms und das nicht minder schwierige Halbfinale beim FC Bienwald Kandel.

Konditionell passt alles

Dass der FKP immer für ein Tor in der Nachspielzeit gut ist, liegt an einer Top-Fitness. Konditionell sind die Pirmasenser – bis auf den FCK II und die TuS Koblenz – allen anderen Oberligisten teils deutlich überlegen, und gegen die Lauterer und die Koblenzer müssen sie diese Runde nicht mehr antreten.

Ein weiteres Pirmasenser Plus ist die taktische Flexibilität. Ob 5-3-2, 4-4-2 oder 4-3-3: Der FKP wechselt seine Formation nicht selten mehrfach in einem Spiel, kann so gut auf die Besonderheiten des Gegners reagieren.

Die hohe Anzahl von verletzten Stammspielern war und ist ein Problem auf der Husterhöhe. Doch für den Saisonendspurt im Mai zeichnet sich ab, dass alle Spieler – sogar die Langzeitausfälle Manuel Grünnagel und Kevin Büchler – wieder zur Verfügung stehen.

FCK-Selbstbewusstsein als Faktor

Und was spricht im Saisonfinale für die U21 des 1. FC Kaiserslautern? Da sind gleich mehrere Faktoren, die den Ausschlag geben können. Einmal ist da das Selbstbewusstsein, das aus nunmehr 22 Spielen (18 Siege) ohne Niederlage resultiert. „Diese Serie spricht schon für die Qualität, die die Mannschaft auf den Platz bringt“, sagt auch Trainer Alexander Bugera. „Wir hatten leider diese Phase mit den drei Unentschieden. Aber ich bin irgendwie auch froh, dass wir diese Phase nicht hinten raus in den letzten vier, fünf Spielen hatten, wo sich die Saison entscheidet.“

Ein weiteres Plus ist, dass der FCK II sehr gut mit Rückschlägen umgehen kann. Siehe zum Beispiel das 3:3 gegen Idar-Oberstein nach 0:3-Rückstand. „Die Mannschaft glaubt an sich, weiß, dass sie Rückstände noch drehen kann, weil sie sich immer Chancen herausspielt“, sagt Bugera. Ein dritter wichtiger Faktor könnte auch die gut besetzte Ersatzbank sein. Ausfälle beim Stammpersonal wurden immer wieder aufgefangen, oft sorgten die Joker von der Bank in engen Spielen für wichtige Treffer. „Die Jungs, die nicht so oft von Beginn an spielen, ziehen voll mit, sind da, wenn sie in ein Spiel kommen“, lobt Bugera.

Auf die ganz Jungen ist Verlass

Das gilt auch für die ganz jungen Spieler aus den FCK-Jugendteams, die immer mal wieder aushelfen müssen – oder besser gesagt: können. Wie zum Beispiel der 16-jährige Dion Hofmeister, der vergangenen Samstag beim 4:0 gegen den FV Dudenhofen erstmals in der Oberliga zum Einsatz kam und gleich das 1:0 erzielte. Oder der 17-jährige A-Junioren-Spieler Ben Jungfleisch, der bei seinen beiden Kurzeinsätzen in Wiesbach und gegen Dudenhofen noch einmal viel Schwung ins Spiel brachte.

Kapitän Jean Zimmer will aber gar nicht darüber spekulieren, was für sein Team spricht. „Wir müssen einfach schauen, dass wir unsere letzten Spiele alle gewinnen“, sagt der 32-Jährige. „Dann würde für uns sprechen, dass wir alle sechs Spiele erfolgreich gestaltet haben. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe – und alles andere sehen wir dann.“