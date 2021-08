Untröstlich war am Sonntag Dennis Krob. Weil der Stürmer des FK Pirmasens in der Nachspielzeit mit einem Handelfmeter an Torhüter Frederic Löhe scheiterte, unterlag seine Mannschaft in der Fußball-Regionalliga dem FC Gießen mit 1:2 (0:0).

In der dritten Saison ist Krob der Elfmeterschütze Nummer eins beim FKP. „Das war der erste Elfer, den ich verschossen habe – und dann gleich so ein wichtiger“, haderte der Lauterer mit sich. Zwölf Minuten zuvor hatte er den früheren Mönchengladbacher Ersatzkeeper Löhe (ein Bundesligaspiel) noch vom Punkt zum 1:2 bezwungen. Beide Strafstöße holte sein eingewechselter Sturmpartner Konstantinos Neofytos heraus.

FKP hätte 1:0 führen müssen

Während es für Gießen der vierte Sieg im fünften Spiel in 2021 war, haben die Pirmasenser in ihren drei Partien im neuen Jahr nur ein Pünktchen geholt. Vier Halbchancen erspielte sich der FKP bis zur Pause, die Gäste-Elf um den früheren Champions-League-Spieler Michael Fink (38) hatte gegen aufmerksam verteidigende Pirmasenser nicht mal den Ansatz einer Tormöglichkeit.

Zimmers Patzer

Dann die 48. Minute: Nach einem Freistoß von Dennis Chessa schießt Tom Schmitt aus fünf Metern übers Tor. Die Pirmasenser ärgern sich noch über die vergebene Mega-Chance, als sich Gießen mal in den gegnerischen Strafraum verirrt. FKP-Innenverteidiger Moritz Zimmer hätte die Situation problemlos klären können, wollte den Ball aber nicht ins Aus, sondern zurück zu Torhüter Benjamin Reitz köpfen. Tim Korzuschek ahnte dies, spritzte dazwischen und brachte Gießen in Führung. Sieben Minuten später nutzten die Hessen auch ihre zweite und letzte Tormöglichkeit. Jonas Arcalean schloss einen feinen Konter über Andrej Markovic und Fink ab.

Der FKP kämpfte, schlug den Ball immer wieder hoch vor Gießens Tor – und hätte fast noch einen Punkt gerettet. Trainer Patrick Fischer war mit der Leistung seines Teams zufrieden, „nur nicht mit dem Ertrag“: „Wir müssen aus dem Spiel heraus ein Tor erzielen.“

SO SPIELTEN SIE

FK Pirmasens: Reitz - Grünnagel, Frisorger, Zimmer, Lo Scrudato - Bohl, Cissé (68. Neofytos) - Schmitt (58. Dimitrijevic), Chessa, Mohr - Krob

FC Gießen: Löhe - Weiß, Boras, Starostzik, Markovic - Fink - Erkilinc (62. Takehara), Trkulja, Korzuschek, Arcalean (66. Hofmann) - Öztürk (90.+1 Parson)

Tore: 0:1 Korzuschek (49.), 0:2 Arcalean (56.), 1:2 Krob (80., Foulelfmeter) - Gelbe Karten: Öztürk, Trkulja - Beste Spieler: Bohl - Löhe - Schiedsrichter: Michels (Lissendorf).