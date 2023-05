Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FK Pirmasens hatte in der gerade abgelaufenen Saison gute Chancen, den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga zu schaffen. Der FKP hätte auch das letzte Rundenspiel beim TSV Schott Mainz gewinnen können. Doch die Pirmasenser ließen alle Möglichkeiten verstreichen, landeten nur auf Rang drei und spielen damit ein weiteres Jahr in der Oberliga.

1:4 (0:2) verlor „die Klub“ am Pfingstsonntag bei Schott Mainz, das damit Platz eins vor der TuS Koblenz verteidigte und als Oberligameister in die Regionalliga zurückkehrt.