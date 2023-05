Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tom Schmitt stand kurz vor seinem ersten Hattrick in der Fußball-Regionalliga. Doch der Rechtsaußen des FK Pirmasens scheiterte in der 23. Minute mit seinem zweiten Elfmeter an diesem Tag am Torhüter des Bahlinger SC, Marvin Geng. Das 3:0 für den zunächst so grandios aufspielenden FKP blieb also aus, die Partie kippte, und am Ende hieß es 2:2.

„Den habe ich nicht platziert genug geschossen“, kritisierte Schmitt sich hinterher selbst. Den ersten Elfer in der sechsten Minute – Arne Neufang war nach Dennis Chessas