Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FK Pirmasens führt die Unentschieden-Tabelle der Fußball-Regionalliga an. Zum 13. Mal in dieser Saison teilte der FKP mit seinem Gegner die Punkte. Dieses Mal gab es ein 1:1 (1:0) gegen Rot-Weiß Koblenz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nun drei Punkte, da Hoffenheim II in Ulm verlor.

Es war eine alles andere als freundschaftliche Begegnung auf dem holprigen Husterhöh-Rasen. „Die Koblenzer haben uns ständig beleidigt, bei Ecken wird man an der Rippe gepetzt,