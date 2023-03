Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis zur 54. Spielminute war der FK Pirmasens am Freitagabend in der Fußball-Regionalliga auf einem guten Weg, auch gegen Tabellenführer TSV Steinbach Haiger etwas mitzunehmen. Ein außergewöhnliches Freistoßtor kippte diese Partie, am Ende verlor der FKP noch mit 1:4 (0:0).

Die Pirmasenser, die zuletzt mit Siegen bei den Titelkandidaten Elversberg und Homburg überrascht hatten, machten lange Zeit vieles richtig. Als Dennis Chessa in der 48. Minute um ein