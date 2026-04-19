Luka Dimitrijevic spielt seine sechste Saison beim FK Pirmasens. Am Sonntag hat der Bankkaufmann aus dem Saarland einmal mehr gezeigt, wie wichtig er für das Team ist.

Der flinke Edeltechniker auf der linken Seite, vier Tage zuvor schon Vorbereiter und Torschütze beim 2:0-Sieg in Auersmacher hatte großen Anteil daran, dass der Tabellenführer der Fußball-Oberliga nach mauen ersten 45 Minuten letztlich verdient mit 3:1 (1:1) gegen den TSV Gau-Odernheim gewann. Der FKP hatte vor 560 Zuschauern einen perfekten Start. Bereits in der vierten Minute traf Till Decker nach prima Pass von Luca Eichhorn zum 1:0. „Auf der Führung haben wir uns ein bisschen ausgeruht“, sagte Dimitrijevic zu den restlichen 41 Minuten bis zur Pause, in denen seiner müde und uninspiriert wirkenden Mannschaft im dritten Spiel in acht Tagen nichts mehr gelang. Dimitrijevic: „Dreimal 90 Minuten in einer Woche sind für jeden schwierig.“

Der gut organisierte Neuling aus Rheinhessen machte nicht nur hinten die Räume eng, sondern traf auch vorne zum 1:1 (24.). Torschütze Belel Meslem stand dabei völlig frei vor FKP-Keeper Benjamin Reitz, weil die Pirmasenser Abwehr von einer Abseitsstellung ausgegangen war.

„Tor geklaut“

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Spitzenreiter das Tempo und hatte sogleich Torchancen. Eichhorn, Eliakim Kukanda und vor allem Yannick Grieß hätten schon das 2:1 machen können. Das köpfte dann Nico Wiltz nach perfekter Flanke von Dimitrijevic (64.), der nicht mehr zu stoppen war. Auch das 3:1 (81.) bereitete der 29-Jährige vor, abermals Wiltz drückte den Ball über die Linie. „Das Tor hat er mir geklaut. Ich denke, der wäre auch so rein“, merkte „Dimi“ schmunzelnd an. Sein Fazit: „In der zweiten Halbzeit war’s ein Spiel auf ein Tor. Dass wir in der englischen Woche neun Punkte geholt haben, ist das Wichtigste.“ Nun hat der FKP im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem punktgleichen FCK II, der am Samstag ein 4:0 gegen Dudenhofen vorgelegt hatte, sechs Tage zum Durchschnaufen.