Der nicht mehr in Abstiegsgefahr schwebende FK Pirmasens enttäuscht beim 0:2 gegen Astoria Walldorf.

Hat die Entscheidung der Regionalliga-Gesellschafter vom Donnerstag, die Anzahl der Absteiger von sechs auf zwei zu reduzieren, die Motivation genommen? Zehrt die Mammutsaison mit 42 Spielen von September bis Juni an den Kräften? War’s nur ein schlechter Tag? Nun, mutmaßlich kam beim verdienten 0:2 (0:2) des FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga gegen den FC-Astoria Walldorf all das zusammen.

„Das reicht nicht“

Normalerweise zeichnet die Pirmasenser eine energische Zweikampfführung aus, doch genau diese fehlte ihnen am Samstag in der ersten Halbzeit gegen den bisherigen Viertletzten. „Das war vom Einsatz und von der Leidenschaft her zu wenig. Das reicht in der Regionalliga nicht“, verhehlte FKP-Kapitän David Becker nicht die Wirkung des Beschlusses vom Donnerstag, der seiner Elf praktisch alle Abstiegssorgen nahm.

Pirmasenser trifft für Walldorf

Der ganz passabel beginnende FKP hatte zwar die erste Chance der Partie – Walldorfs Innenverteidiger Nico Hammann klärte in höchster Not bei Kevin Frisorgers Kopfball (16.) –, doch dann taten sich riesige Lücken in der Defensive auf. Erst rettete Keeper Benjamin Reitz noch grandios gegen den Pirmasenser im Astoria-Team, Jonas Singer (20.), und Tilmann Jahn (21.), doch in der 32. Minute war es dann so weit: Der schnelle Singer traf, auch weil er von FKP-Innenverteidiger Moritz Zimmer nicht attackiert wurde, aus 16 Metern mit einem platzierten Schuss. Vier Minuten später verschätzte sich Frisorger, der zweite Pirmasenser Innenverteidiger, bei Christoph Beckers weiter Hereingabe in den Strafraum erheblich, so dass Niklas Antlitz frei vor Reitz das 0:2 erzielen konnte.

„Nicht bei 100 Prozent“

„Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen haben nicht gepasst. Wir waren nicht bei 100 Prozent und haben einfach kein gutes Spiel gemacht“, sagte FKP-Trainer Patrick Fischer später. Sportdirektor Steven Dooley fand: „Walldorf war in der ersten Halbzeit eindeutig besser und dank seiner taktischen Einstellung im Mittelfeld immer in Überzahl, bekam alle zweiten Bälle.“

Beckers Versprechen

Fischer nahm Frisorger und den verletzten Salif Cissé in der Pause raus, brachte Yannick Grieß und den sonst stets zur Startelf gehörenden Sechser Daniel Bohl, der wegen einer Wadenblessur nur eingeschränkt trainiert hatte. Das Abwehrverhalten der Pirmasenser besserte sich jetzt, doch vorne tat sich fast nichts.

Käpt’n Becker versprach, dass sein Team am Dienstag gegen Ulm „ein anderes Gesicht zeigen“ werde. Auf Darbietungen wie gegen Walldorf habe er „keine Lust“.

SO SPIELTEN SIE

FK Pirmasens: Reitz - Grünnagel, Frisorger (46. Grieß), Zimmer, Sascha Hammann - Cissé (46. Bohl), David Becker - Dimitrijevic (80. Eichhorn), Chessa, Schmitt (63. Hecker) - Krob (63. Neofytos)

FC-Astoria Walldorf: Kristof - Goß, Hauk, Nico Hammann, Christoph Becker - Fahrenholz (67. Burgio), Hillenbrand (36. Schön), Nag (81. Egolf), Singer (81. Waack) - Jahn, Antlitz (87. Groß)

Tore: 0:1 Singer (32.), 0:2 Antlitz (36.) - Gelbe Karten: Grieß, Neofytos - Christoph Becker, Hillenbrand, Nag - Beste Spieler: Reitz - Nag, Hauk, Singer - Schiedsrichter: Berger (Wehretal).