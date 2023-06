Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FK Pirmasens lehrt die saarländischen Titelanwärter in der Fußball-Regionalliga das Fürchten: Auf den 3:2-Sieg beim FC Homburg ließen die auswärts noch ungeschlagenen Pfälzer am Samstag einen 1:0-Coup bei der SV Elversberg folgen. Dennis Chessa verlängerte bereits in der zweiten Spielminute eine Rechtsflanke von Manuel Grünnagel gefühlvoll zum entscheidenden Tor.

„Das war kämpferisch und taktisch eine sehr gute Leistung von uns“, sagte hinterher Grünnagel, der ausnahmsweise nicht als Rechtsverteidiger, sondern