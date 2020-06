Kurios, aber nun Fakt: Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern wird sein nominelles Auswärtsspiel am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellenletzten Carl Zeiss Jena zu Hause im Lauterer Fritz-Walter-Stadion austragen. In Jena darf aufgrund der vorerst bis 12. Juni geltenden aktuellen Auflage der Corona-Verordnung des Landes, des Freistaats Thüringen zurzeit noch kein Fußballspiel stattfinden. Beide Klubs haben sich in Absprache mit dem DFB darauf geeinigt, die Partie vor leeren Rängen daher auf dem „Betze“ auszutragen. Damit tritt der FCK nach dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München vom Mittwochabend (1:1) auch in den drei kommenden Drittligaspielen gegen Jena, Duisburg und Chemnitz im Fritz-Walter-Stadion an.