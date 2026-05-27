Nächstes Kapitel in der Aufarbeitung möglicher finanzieller Unregelmäßigkeiten auf der Führungsebene des SV Waldhof Mannheim. Jetzt äußert sich Ex-Vizepräsident Seyfferle.

Nächstes Kapitel in der Aufarbeitung möglicher finanzieller Unregelmäßigkeiten auf der Führungsebene des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim: Der ehemalige Vizepräsident Horst Seyfferle hat sich am Mittwoch in einer von der Frankenthaler Rechtsanwaltskanzlei Koch versendeten Pressemitteilung gegen die Darstellung der Vorgänge auf der jüngsten Mitgliederversammlung zur Wehr gesetzt. Unter anderem soll eine externe Kanzlei mit der Prüfung der Ereignisse betraut werden. „Bis zu der neuerlichen Berichterstattung war Herr Seyfferle davon ausgegangen, dass alle relevanten Fragen von ihm beantwortet worden waren. Jedenfalls hatten die Vertreter des SV Waldhof nach der Besprechung keine weiteren Ergänzungsfragen gestellt und auch keinen weiteren Gesprächsbedarf angemeldet“, teilte die Kanzlei mit. Er sei nach wie vor zur Mithilfe bereit, so Seyfferle.

In der Amtszeit des Vizepräsidenten soll es zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen sein, Seyfferle war auf der Mitgliederversammlung im November 2025 nicht entlastet worden. „Sämtliche Vorgänge und die von ihm praktizierte Vorgehensweise“ seien „allen Beteiligten von Verein, Präsidium, Aufsichtsrat von GmbH und e.V. bekannt gewesen“, stellte Seyfferle klar.