Das deutsche Tischtennis-Team der Frauen hat eine starke WM gespielt. Nur die Krönung fehlt am Ende. Im Halbfinale ist Japan zu stark.

London (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen haben das Endspiel der Team-Weltmeisterschaften in London verpasst. Sabine Winter, Ying Han und Nina Mittelham verloren im Halbfinale mit 0:3 gegen den WM- und Olympia-Zweiten Japan. Eine Medaille hatten die Europameisterinnen von 2025 schon vor diesem Spiel sicher. Bei großen Tischtennis-Turnieren wird Bronze an beide Halbfinal-Verlierer vergeben.

Anders als bei der 1:3-Vorrundenniederlage gegen Japan stellte Bundestrainerin Tamara Boros diesmal die 43-jährige Ying Han auf die Position eins. Die erfahrene Abwehr-Spezialistin verlor gegen die japanische Topspielerin Miwa Harimoto knapp in 1:3 Sätzen.

Winter führt 2:0 und verliert 2:3

Knackpunkt dieses Halbfinals war die anschließende Niederlage der aktuell besten deutschen Spielerin Sabine Winter. Die Weltranglisten-Neunte führte gegen die Olympia-Dritte Hina Hayata bereits mit 2:0 Sätzen, verlor aber noch mit 2:3. Bei diesem Rückstand wurde es auch für Nina Mittelham schwer. Die 29-Jährige unterlag Honoka Hashimoto mit 0:3.

Für das deutsche Frauen-Team war es bereits die neunte Medaille der WM-Geschichte. Fünf davon wurden aber bereits in den 1930er-Jahren erspielt. Seit der Wiedervereinigung kamen noch die Bronzemedaillen 1997, 2010 und 2022 dazu.