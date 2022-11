Keine Konkurrenz für Gianni Infantino. Bei der Wahl zum Fifa-Chef verlieren aber alle.

Die Reaktionen auf den Auftritt von Gianni Infantino sind verheerend. Das ist wenig überraschend. Einen Tag vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft rechnet der Fifa-Präsident mit Europa ab, mit dem Westen allgemein, dem er eine „Doppelmoral“ vorwirft, stellt sich auf die Seite Katars und fordert Respekt für den umstrittenen Gastgeber ein. „Denkwürdig“ wäre eine Beschreibung für diesen einstündigen Wutausbruch Infantinos. Oder aber: „Irreführend, respektlos, beleidigend.“ So beschrieb es Sky-Moderatorin Melissa Reddy. Für Autor Micky Beisenherz war es eine „Sternstunde des Realitätsverlusts.“

Vor einigen Tagen reiste Infantino auf Einladung der indonesischen Gastgeber zum G-20-Gipfel auf Bali und gesellte sich zu den politischen Führern dieser Welt. Eine Runde, in der sich der Schweizer besonders wohl – und am richtigen Platz gefühlt haben dürfte, so innig, wie er da mit Frankreichs Präsident Macron geplauscht hat. Er appellierte an die anwesenden Staatschefs, doch bitte über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine nachzudenken. Zumindest für einen Monat während der WM, das Turnier sei doch ein guter Anlass, denn „der Fußball vereint die Welt“. Gianni, der Friedensstifter. Und zugleich Infantino, der Wert darauf legt, Sport und Politik stets zu trennen – und fordert, die Debatten abseits des Platzes, die diese WM in Katar mit sich bringt, nun endlich ruhen zu lassen. Fokus auf den Ball!

Warum macht Infantino das? Kurzum: Weil er es kann. Wen hat Infantino zu fürchten? Niemanden. Seit 2016 ist der 52-Jährige an der Spitze der Fifa, versprach bei seiner Wahl Transparenz und lebt doch den Filz vergangener Tage. Er ist unantastbar. Im März 2023 will er sich in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, für eine dritte Amtszeit wählen lassen. Dass er die Wahl gewinnt, ist sicher. Er ist der einzige Bewerber, die Frist ist abgelaufen, es gibt keinen Gegenkandidaten. Ein Trauerspiel.

Auch der Deutsche Fußball-Bund schickt niemanden ins Rennen. Wen sollte er auch nominieren? Die drei letzten Präsidenten mussten wegen diverser Affären, Nazi-Vergleichen und Korruptionsvorwürfen zurücktreten. Ob der DFB Infantino unterstützt, ist noch offen. Aber letztlich ist das auch egal. Ohne Konkurrenz ist klar, wer bei der Wahl zum Fifa-Chef gewinnt. Und wer verliert, ebenso: alle nämlich.