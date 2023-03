Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeder blamiert sich so gut er kann. Ferrari scheint in dieser Wertung weltmeisterlich. In der ersten Runde beim Großen Preis der Steiermark fährt Charles Leclerc seinem Teamkollegen Sebastian Vettel ins Auto, beide scheiden aus. Lewis Hamilton im Mercedes fährt derweil allen davon.

Hamilton liegt in der WM-Wertung nun sechs Zähler hinter Spitzenreiter Valtteri Bottas, der im Rennen Zweiter vor Max Verstappen wird. Es ist Hamiltons 85. Grand-Prix-Sieg und der 54. Doppelerfolg