Knapp zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation ist Ferrari-Pilot Carlos Sainz wohl rechtzeitig wieder einsatzbereit für das Formel-1-Rennen in Australien. «Carlos Sainz wird im Auto zurückerwartet», teilte die Scuderia vor dem Grand Prix in Melbourne mit.

Melbourne (dpa) - Der 29-Jährige hatte zuletzt wegen eines entzündeten Blinddarms auf seinen Start in Saudi-Arabien verzichten müssen und war noch in Dschidda operiert worden. Schon am Tag nach dem Eingriff war er angeblich gegen den Rat der Mediziner als Zuschauer beim Rennen an die Strecke zurückgekehrt.

In Saudi-Arabien hatte der 18 Jahre alte Oliver Bearman den Spanier Sainz im Ferrari vertreten. Der Brite war bei seinem Grand-Prix-Debüt als Siebter ins Ziel gefahren. Im Albert Park muss Bearman nun wieder zurück in die Reservistenrolle.

Sainz bestreitet seine letzte Saison für Ferrari. Im kommenden Jahr wird er vom siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton (39) ersetzt. Beim Saisonauftakt in Bahrain war Sainz Dritter hinter dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez geworden.