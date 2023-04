Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Revolution bleibt bei der künftigen Verteilung von 4,4 Milliarden Euro an Fernsehgeld im deutschen Profifußball aus. Der eingeforderte Reformwille wird nur in Nuancen sichtbar. Eine Fanvertreterin ist enttäuscht. Der Ligachef appelliert an die Vernunft. Und will an die Spielergehälter.

Als Geschäftsführer Christian Seifert mit seinen stellvertretenden Sprechern des Präsidiums der Deutschen Fußball-Liga (DFL) im ersten Stock des Messehotels erschien, um die