Der SV Waldhof hat den Sprung ins vordere Tabellendrittel der Dritten Liga verpasst, weil er gegen den MSV Duisburg nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen ist. Daran änderten auch zwei geniale Momente eines Feingeistes nichts.

Zwei wunderschöne Tore hatte Arianit Ferati geschossen, gänzlich zufrieden verließ der Mittelfeldspieler der Mannheimer das Carl-Benz-Stadion trotzdem nicht. Das Resultat entsprach nicht den Wünschen des feinen Technikers. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, sagte der Doppel-Torschütze: „Nach dem 1:1 waren wir hier die bessere Mannschaft.“ Die Analyse stimmte, aber auf der Anzeigetafel standen am Ende eben zwei Tore für jedes Team.

Ein Schlenzer in den Winkel

Die Begegnung hätte nicht besser beginnen können für die Mannheimer. Der erste Angriff bescherte den Blau-Schwarzen direkt das 1:0. Marcel Costly war über die rechte Seite freigespielt worden, legte die Kugel zurück an den Sechzehner, wo Arianit Ferati zunächst einen Gegner ins Leere laufen ließ und den Ball danach in den Winkel schlenzte (3.). Doch die Waldhöfer gaben den Vorsprung wie schon oft in dieser Spielzeit fahrlässig wieder her. Nach einem weiten Flankenball war Darius Ghindovean am zweiten Pfosten frei und drosch den Ball im zweiten Versuch aus spitzem Winkel zum 1:1 ins Tor (11.).

Insgesamt machten die Duisburger den Mannheimern das Leben schwer, weil sie in der eigenen Defensive mit einer Manndeckung über das komplette Feld agierten. Oftmals verteidigten die Meidericher mit sechs Mann auf einer Linie. Erst in der Viertelstunde vor der Pause wurden die Lücken im MSV-Abwehrverband größer, so dass der SV Waldhof zu drei dicken Chancen kam. Max Christiansen (34.), Costly (37.) und Joseph Boyamba (38.) hatten bei ihren Abschlüssen aber Pech.

Das rächte sich nicht einmal drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit, als Moritz Stoppelkamp einen genialen Moment hatte und den Ball ähnlich sehenswert wie Ferati im ersten Durchgang zum Duisburger 2:1 ins Tor schlenzte.

Ein spürbarer Schock

Der Schock, den dieses Tor bei den Mannheimern auslöste, war bis auf die Tribüne spürbar – doch nach wenigen Minuten wandelten die Blau-Schwarzen dieses Gefühl in Kampfgeist um. Fortan waren sie klar die bessere Mannschaft, schnürten den MSV in dessen Hälfte ein und kamen in der 61. Minute zum verdienten Ausgleich. Ferati hatte noch nicht genug vom Toreschießen an diesem Abend und versuchte, die Eleganz seines ersten Treffers zu steigern. Diesmal schlenzte er den Ball mit rechts ins lange Toreck – 2:2. Die Mannheimer blieben am Drücker, doch der Siegtreffer gelang nicht mehr, weil Jesper Verlaat nach einer Ecke mit einem Kopfball am Pfosten scheiterte (70.). In der Schlussphase waren die Angriffe nicht mehr gefährlich genug.

So spielten sie

SV Waldhof: Bartels - Gohlke, Verlaat, Seegert - Costly, Christiansen, Saghiri (89. Jurcher), Donkor - Boyamba (71. Boyamba), Ferati - Martinovic

MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, Gembalies, Volkmer, Sicker - Jansen, Kamavuaka - Karweina (71. Scepanik), Stoppelkamp (82. Engin), Ghindovean (90. Krempicki) - Vermeij

Tore: 1:0 Ferati (3.), 1:1 Ghindovean (11.), 1:2 Stoppelkamp (48.), 2:2 Ferati (61.) - Gelbe Karten: Christiansen (2), Ferati (4) - Volkmer (3), Sauer (4) - Beste Spieler: Ferati, Verlaat - Sicker, Vermeij - Schiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang).